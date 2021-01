In een bejaardentehuis in het Italiaanse Lanuvio zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf bewoners overleden en raakten zeven mensen, onder wie twee personeelsleden, gewond. De brandweer vermoedt dat koolmonoxidevergiftiging een mogelijke oorzaak is. De gewonden zijn overgebracht naar nabijgelegen ziekenhuizen, meldt persbureau Ansa.