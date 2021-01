Welbeschouwd: Laat je niet manipuleren

De tijd van de nieuwjaarswensen is weer voorbij. Dat is maar goed ook. Voor je het weet word je gemanipuleerd. Ga maar na. Je komt op straat een kennis tegen en die zegt vriendelijk glimlachend: „Gelukkig nieuwjaar.” Daar sta je dan. Je hebt nergens om gevraagd, maar wordt moreel gedwongen de ander met gelijke munt terug te betalen. Sterker nog, wanneer de ander zegt: „Gelukkig nieuwjaar. Fijne vakantie gehad?” kom je niet weg met: „Ja, ook gelukkig nieuwjaar.” De ander heeft je twee taalfrutseltjes in de maag gesplitst en jij moet twee keer betalen.