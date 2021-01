President Museveni opnieuw herkozen in Oeganda

De Oegandese president Yoweri Museveni heeft opnieuw de verkiezingen in zijn land gewonnen en kan beginnen aan zijn zesde ambtstermijn. Volgens de kiescommissie heeft hij 58,6 procent van de stemmen binnengehaald. De onder jongeren populaire reggaezanger Bobi Wine was goed voor 34,8 procent. Hij stelde dat er sprake is van verkiezingsfraude en riep zichzelf uit tot winnaar.