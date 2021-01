Europese mogendheden hebben Iran zaterdag opgeroepen te stoppen met voorbereidingen om uranium te produceren voor een onderzoeksreactor. Ze wijzen het land erop dat dit in strijd is met de nucleaire deal die in 2015 werd gesloten. Ze geloven niet dat het uraniummetaal voor civiel gebruik wordt gemaakt en stellen dat de productie ervan mogelijk ernstige militaire gevolgen heeft.