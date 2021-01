De politie heeft een 23-jarige man uit Medemblik aangehouden die vrijdag als bestuurder van een personenauto in Midwoud (Noord-Holland) met een bestelbus in botsing zou zijn gekomen. Daarbij raakte een passagier van de aangehouden man, een 25-jarige inwoner van Medemblik, zwaargewond. De bestuurder van de auto was na het ongeval te voet weggegaan.