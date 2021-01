Islamitisch raads- en Statenlid: CDA dé partij voor moslims

Al vele decennia heeft Nederland politici met een moslimachtergrond. Ze vonden politiek onderdak bij linkse én rechtse partijen. Aissa Meziani, raadslid in Venlo en Statenlid in Limburg, verruilde in 2011 GroenLinks voor het CDA. Die partij geeft volgens hem moslims de meeste ruimte om zichzelf te zijn.