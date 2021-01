Brabantse fractie Forum voor Democratie valt uit elkaar

De provinciale fractie van Forum voor Democratie (FVD) in Noord-Brabant is uit elkaar gevallen. Drie Statenleden gaan verder onder de vlag van JA21, de nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. De Brabantse coalitie waarin FVD de samenwerking was aangegaan met VVD, CDA en Lokaal Brabant zou door de breuk niet in gevaar komen.