„Bijna 80 procent Nederlandse zonneparken in buitenlandse handen”

Van de 33 grootste zonneparken in Nederland is inmiddels 79 procent in buitenlandse handen, blijkt volgens het AD uit eigen onderzoek. Hierdoor verdwijnt tot 889 miljoen euro aan subsidiegeld naar het buitenland. Vooral Duitse, Chinese, Engelse en Scandinavische projectontwikkelaars en investeringsfondsen bouwen zonneparken op Nederlandse grond of kopen Nederlandse zonneparken op.