India begonnen aan ‘grootste en historische vaccinatiecampagne’

Na bijna 152.000 geregistreerde slachtoffers als gevolg van Covid-19 is India zaterdag begonnen met de uitvoering van een ambitieus plan om voor eind juli 300 miljoen van de 1,3 miljard inwoners te vaccineren. Een medewerker van een overheidsziekenhuis in Delhi was de eerste Indiër die werd ingeënt.