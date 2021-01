Grote banken omlaag op roodgekleurd Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies het lange weekend ingegaan. Beleggers op Wall Street verwerkten het steunplan van aankomend president Joe Biden, die 1,9 biljoen dollar wil uittrekken voor de Amerikaanse economie. Daarnaast stond de financiële sector onder druk na resultaten van de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Verder waren er ook tegenvallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten.