‘Verkoop games en spelcomputers in VS naar record door corona’

De verkoop van videogames, spelcomputers en accessoires in de Verenigde Staten is vorig jaar naar een recordniveau gestegen omdat mensen vertier zochten terwijl ze aan huis waren gekluisterd door de coronapandemie. Volgens marktonderzoeker NPD werd in 2020 voor een bedrag van 56,9 miljard dollar, omgerekend 47 miljard euro, uitgegeven door Amerikanen aan games en consoles.