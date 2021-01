Douane vindt 80 miljoen euro aan coke tussen bier en oldtimers

De douane heeft in de Rotterdamse haven vrijdag twee partijen coke van in totaal 1069 kilo en een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro onderschept, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een van de partijen zat verstopt in een container uit Brazilië, geladen met twee oude Volkswagenbusjes. De andere partij vond de douane in een container vol dozen bier.