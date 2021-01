‘Onvoldoende hulp voor mkb’ers bij aanpak financiële problemen’

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien door de verlenging van de lockdown dat zij verder interen op hun eigen vermogen, persoonlijke schulden ontstaan en faillissementen dreigen. Tegelijkertijd is er geen centraal hulppunt waar mkb’ers aan de bel kunnen trekken als ze financiële problemen hebben, aldus onderzoek van accountantskantoor Deloitte in opdracht van platform SchuldenlabNL.