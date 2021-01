Reactie toeslagenrapport legt fikse rekening bij volgend kabinet

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd als reactie op het vernietigende toeslagenrapport, werpen hun schaduw ook vooruit op de komende regeerperiode. Het volgende kabinet is er tot en met 2026 jaarlijks meer dan 800 miljoen euro per jaar aan kwijt. In 2021 en 2022 zijn de kosten flink hoger, vanwege de compensatie die dan aan gedupeerde ouders moet worden betaald.