Ziekenhuizen regio Utrecht bereiden zich voor op code zwart

Ziekenhuizen in de regio Utrecht bereiden zich voor op code zwart nu de Britse coronavariant in de regio is opgedoken. Dat zeggen John Taks, voorzitter van de raad van bestuur van het Diakonessenhuis en Jan-Willen Fijen, intensivist en medisch hoofd van de ic in een interview met het AD. Wanneer code zwart wordt afgekondigd, moeten medici kiezen wie zij wel en wie niet behandelen op de intensive care.