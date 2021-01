Jarenlange voorfase liquidatieproces Taghi afgerond

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag na bijna drie jaar de voorbereidende zittingen in het grootscheepse liquidatieproces Marengo afgerond. Het proces gaat op 15 februari inhoudelijk van start en zal naar verwachting tot ver in 2022 duren. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zal bij de inhoudelijke behandeling voor het eerst zijn opwachting maken in de zittingszaal, heeft zijn advocaat Inez Weski gezegd.