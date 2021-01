Drie kandidaten uit westen Duitsland willen ‘Ossi’ Merkel opvolgen

De christendemocratische regeringspartij van bondskanselier Angela Merkel kiest op het congres van vrijdag en zaterdag, dat online gehouden wordt, een nieuwe leider. De drie kandidaten die in de race zijn om zaterdag via internet te worden gekozen komen alle drie uit Noordrijn-Westfalen, in tegenstelling tot de 66-jarige ‘Ossi’ Merkel die in de DDR opgroeide.