Hoekstra vindt aftreden onvermijdelijk, wil door als CDA-leider

CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) noemt de val van het kabinet over de toeslagenaffaire „onvermijdelijk”. Het rapport dat een speciale Kamercommissie vorige maand over dat schandaal publiceerde, was volgens hem „buitengewoon zwaar en ernstig”. Maar voor zijn positie als CDA-leider heeft de zaak geen gevolgen, stelt hij.