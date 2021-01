Werkgevers: crisisaanpak grootste prioriteit na val kabinet

Het is goed dat het kabinet ook in demissionaire status de hoogste prioriteit blijft geven aan de aanpak van de coronacrisis. Tegelijkertijd is het onmiddellijke vertrek van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) een „aderlating”, melden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de val van het kabinet Rutte III.