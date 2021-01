Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voelt zich „niet schuldig, wel heel zwaar medeverantwoordelijk” voor de toeslagenaffaire. Hij was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiën verantwoordelijk voor de Belastingdienst, die met een totaal ontspoorde jacht op vermeende fraude met de kinderopvangtoeslag duizenden ouders in diepe financiële ellende stortte.