Vakbonden zetten aanpak crisis voort met demissionair kabinet

Vakbonden CNV en FNV zetten hun samenwerking met het demissionaire kabinet voort, waarbij de nadruk ligt op het aanpakken van de coronacrisis. „Dinsdag gaf premier Rutte al aan dat de bestrijding van de crisis gewoon doorgaat, ook als het kabinet zou vallen. We zetten onze samenwerking met dit kabinet dus met vertrouwen voort. We staan voor grote uitdagingen, waarbij onze belangrijkste focus is om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen”, aldus CNV voorzitter Piet Fortuin.