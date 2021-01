De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een illegaal goktoernooi beëindigd in Den Haag. Ze meldt dat in het pand aan de Boerenstraat 23 mensen aanwezig waren onder wie de eigenaar. Ze hebben allemaal een boete gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. Een van de aanwezigen is ook opgepakt voor witwassen, hij had een groot geldbedrag in contanten bij zich.