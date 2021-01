Opstandige Dordtse verhuurder weer met winkelketens in conflict

Vastgoedondernemer Pieter van Loon, die vorig jaar faillissement aanvroeg voor de eigenaren van Perry Sport en ICI Paris, is opnieuw in conflict met diverse winkelketens over het betalen van de huur. De Dordtse verhuurder heeft voor de tweede keer bankroet aangevraagd voor JD Sports, het Britse concern achter Perry Sport. Ook heeft hij een „verschil van inzicht” met onder meer Zeeman, Big Bazar en Xenos.