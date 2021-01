Familie overleden ‘Lockerbie bomber’ verliest hoger beroep

Een Schotse rechtbank heeft geweigerd de veroordeling terug te draaien van de Libiër Abdel Basset al-Megrahi, die levenslang kreeg voor de aanslag op een Pan Am-vliegtuig. Er vielen 270 doden toen dat toestel in 1988 ontplofte boven het dorp Lockerbie. Het was de dodelijkste terroristische aanslag in het Verenigd Koninkrijk.