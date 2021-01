De EU-leiders zullen volgende week tijdens een coronatop via een videoverbinding discussiëren over de mogelijkheid om mensen die tegen Covid-19 zijn ingeënt vrij te laten reizen in de EU. Vooral zuidelijke vakantielanden willen een ‘coronapaspoort’ invoeren om gevaccineerde toeristen zonder verplichte quarantaine en het overleggen van een negatieve Covid-19-test te kunnen verwelkomen.