Friese GGD vreest meer uitbraken in verpleeghuizen

De GGD in de provincie Friesland vreest voor meer corona-uitbraken zoals in een verpleeghuis in Surhuisterveen. „We hebben nu nog niet het beeld dat het virus overal zit, dat er op andere plekken zo’n grote groei plaatsvindt. Daar kijken we wel naar, het blijft daar bij incidentele gevallen. Maar dat is wel onze angst”, laat een woordvoerder weten.