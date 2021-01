Portugal vindt Britse inreisban absurd

Het Britse besluit om vluchten uit Portugal te weren vanwege de Braziliaanse variant van het coronavirus is absurd en nergens op gebaseerd, vindt de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Augusto Santos Silva. Volgens hem is deze wellicht besmettelijkere variant niet geconstateerd in zijn land. Hij heeft zijn Britse collega Dominic Raab om opheldering gevraagd.