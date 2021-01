Rechter: Britse verzekeraars moeten betalen voor coronasluitingen

Britse verzekeraars hebben voor de hoogste rechtbank van het Verenigd Koninkrijk een nederlaag geleden in een conflict over verzekeringsclaims rond de coronapandemie. Na een beroep van de financiële waakhond FCA oordeelde het Supreme Court dat zes verzekeraars duizenden ondernemers wel degelijk moeten vergoeden voor de schade die zij door de eerste lockdown in het voorjaar hebben geleden.