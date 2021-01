Ergernis over bezoek aan gedenkplek Bas van Wijk

Het Amsterdamse strandje waar in augustus de 24-jarige Bas van Wijk is doodgeschoten, is onlangs bezocht door de onderzoeksrechter. Ze wilde samen met de officier van justitie, de politie en de advocaat van de 21-jarige verdachte Samir El Y. kijken waar het dodelijke schietincident om een imitatie-Rolex zich afspeelde.