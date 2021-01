Kabinet beraadt zich op eigen lot, CU en D66 hebben keuze gemaakt

Tijdens de ministerraad beslist het kabinet over zijn eigen lot. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben hun keuze gemaakt of het kabinet moet aftreden om de toeslagenaffaire. Vooral D66-leider Sigrid Kaag lijkt te zinspelen op een val van het kabinet. Wat haar betreft moet de politiek „bij zichzelf te rade gaan”. Alleen compensatie is niet genoeg, vindt de bewindsvrouw.