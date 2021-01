‘Kapitein MSC Zoe niet schuldig aan verlies containers Noordzee’

De kapitein van het containerschip MSC Zoe wordt niet vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Het containerschip verloor in de nacht van 1 op 2 januari 2019 bij slecht weer een enorme lading containers in zee, ten noorden van de Waddeneilanden. De kapitein valt geen strafrechtelijk verwijt te maken, er is geen sprake van schuld of opzet, concludeert het OM na onderzoek.