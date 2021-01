Flinke daling overslag Amsterdamse haven

De overslag in de Amsterdamse haven is flink gedaald door de coronacrisis en door de energietransitie. Dat meldt het havenbedrijf van Amsterdam, Port of Amsterdam. In 2020 werd er 74,3 miljoen ton overgeslagen. Dat is 14 procent minder dan de 86,9 miljoen ton van het jaar ervoor. Met name de afname van de overslag in kolen zorgde voor de neergang.