Kaag: Kabinet moet met „moreel antwoord” komen

In de toeslagenaffaire moet het kabinet „een breuk maken met wat heeft plaatsgevonden en op een geloofwaardige manier het vertrouwen in de overheid herstellen”. Dat zegt D66-leider Sigrid Kaag voorafgaand aan de ministerraad, waarin het kabinet praat over het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire en waarschijnlijk besluit af te treden.