Nederland gaat in Peru onderzoek doen naar hoe je coronasporen in afvalwater het beste kunt vinden. De resultaten moeten leiden tot een systeem dat vroegtijdig waarschuwt en zo verdere Covid-19-uitbraken in Peru voorkomt. Dat meldt de Helpdesk Water, onderdeel van Rijkswaterstaat. Peru is een van de meest door het virus getroffen landen.