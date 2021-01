België scherpt regels reizigers uit VK en elders buiten EU aan

België scherpt de regels aan voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk komen of uit andere landen buiten de Europese Unie. Ook wie minder dan 48 uur op Britse bodem of elders buiten de EU heeft verbleven, moet een reisformulier invullen waaruit blijkt of hij of zij in quarantaine moet. Niet-Belgen moeten bij aankomst bovendien een recente negatieve coronatestuitslag kunnen tonen.