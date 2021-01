FTM: Wilders meldde donatie van ruim 175.000 euro niet aan Kamer

PVV-leider Geert Wilders kreeg in 2017 een donatie van omgerekend 175.000 euro om de advocatenkosten van zijn ‘minder Marokkanen’-rechtszaak te betalen. Dat bedrag gaf hij niet door aan het geschenkenregister van de Tweede Kamer, terwijl hij daar volgens integriteitsregels wel toe verplicht is. Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) meldt vrijdag dat Wilders het geld ontving van de Amerikaanse International Freedom Alliance Foundation (IFAF), een stichting die Wilders zelf oprichtte.