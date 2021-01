‘Herstel Amsterdamse hotelbranche trager dan elders in Nederland’

Het aantal hotelovernachtingen in Nederland zal naar verwachting volgend jaar al terug zijn op niveau, behalve in Amsterdam. Daar zal het herstel nog een jaar langer duren omdat de hoofdstad afhankelijk is van toeristen en zakenreizigers, schat vastgoedadviseur Colliers International. Als het wereldwijde reisgedrag blijvend verandert door de coronacrisis, kan het tot 2024 duren voordat het aantal overnachtingen weer op niveau is.