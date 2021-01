Chinese smartphonemaker Xiaomi keldert in Hongkong

De Chinese smartphonemaker Xiaomi ging vrijdag hard onderuit op de beurs in Hongkong. De Trump-regering zette het bedrijf op een zwarte lijst vanwege te nauwe banden met het Chinese leger. De aandelenbeurzen in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. Beleggers verwerkten de plannen van aankomend president Joe Biden voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar voor de Amerikaanse economie. Daarnaast werd uitgekeken naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan, Citigroup en Wells Fargo die later op de dag naar buiten komen.