Aantal bedrijven groeide vorig jaar ondanks coronacrisis

Het aantal bedrijven in Nederland is vorig jaar toegenomen ondanks de coronacrisis. Wel was de stijging lager dan in 2019, meldt de Kamer van koophandel (KVK) op basis van zijn Jaaroverzicht Bedrijvendynamiek. Er waren iets meer starters dan een jaar eerder, maar veel meer ondernemers die besloten hun bedrijf stop te zetten.