Website ggz schept orde in woud van mentale gezondheidsapps

Twee grote organisaties in de psychische gezondheidszorg zijn een website begonnen waarop ze de kwaliteit beoordelen van apps die zijn bedoeld om de mentale gezondheid te bevorderen. Daarvan bestaan er inmiddels duizenden, van apps die mensen helpen te ontspannen of beter te slapen tot apps die mensen helpen hun dag structuur te geven of om te gaan met angstklachten. „Tussen al die apps een geschikte vinden is behoorlijk lastig”, aldus de makers van de site www.ggzappwijzer.nl.