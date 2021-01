Rode Kruis gaat GGD verder ondersteunen bij vaccinatieprogramma

Het Rode Kruis gaat in nog tien regio’s ondersteuning bieden aan de GGD’en bij hun vaccinatieprogramma’s. Vanaf vrijdag zet het Rode Kruis EHBO’ers in in de regio’s Flevoland, Brabant Zuid-Oost, Groningen, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, IJsselland en Zaanstreek-Waterland. Zij observeren mensen een kwartier na de vaccinatie en verlenen zo nodig EHBO.