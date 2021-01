Biden geeft plannen voor steunpakket van 1,9 biljoen dollar vrij

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden heeft plannen voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar (ongeveer 1560 miljard euro), meldt The Washington Post die op de hoogte is van de plannen. Biden zal het steunpakket naar verwachting rond 01.15 uur in de nacht van donderdag op vrijdag officieel bekendmaken. Het pakket, het „Amerikaanse reddingsplan” genoemd, moet de Verenigde Staten helpen om de coronapandemie en de zware economische omstandigheden waarin het land verkeert, door te komen. Eerder gaf vertrekkend president Donald Trump al toestemming voor twee andere steunpakketten.