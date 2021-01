‘Grote regionale verschillen bij euthanasie in gemeenten’

De regionale verschillen rond euthanasie in gemeenten zijn groot. Het percentage sterfgevallen waar euthanasie aan voorafging, is in sommige gemeenten 25 keer zo groot als in andere. Dat is de uitkomst van onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Dat melden Nieuwsuur en Trouw.