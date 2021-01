Winstnemingen zetten Wall Street in het rood

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De beurzen stonden het grootste deel van de dag in het groen, maar in de slotfase van de handel zorgden winstnemingen ervoor dat er niet een derde winstdag op rij kwam. Beleggers waren goedgemutst door berichten over een nieuw coronasteunpakket dat aanstaand president Joe Biden uit de doeken wil doen. Cijfers over het aantal uitkeringsaanvragen drukten juist op het sentiment. Die waren aanzienlijk hoger dan de voorgaande week.