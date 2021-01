Een woning op de Kronenburg in Rotterdam, waar in de nacht van zondag op maandag een handgranaat ontplofte, is op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb voor vier weken gesloten. Volgens een gemeentewoordvoerster is het pand op slot gedraaid „vanwege de openbare orde en veiligheid. We willen de rust in de wijk terugbrengen.” De bewoners zijn elders ondergebracht. In verband met het lopende politieonderzoek wil ze verder niets kwijt.