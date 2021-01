Marcouch: stop met mijn naam te noemen als opvolger Asscher

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is niet in de race om de opvolger te worden van de donderdag afgetreden PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. „Stop met mijn naam te noemen. Ik omarm Arnhem met huid en haar. Mijn ’ja’ ligt hier in Arnhem”, zegt hij. De naam van Marcouch als beoogd nieuwe lijsttrekker zong donderdag rond, net als die van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.