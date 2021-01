Honderd meldingen bijwerkingen coronavaccin, geen verrassingen

In de eerste week waarin Nederlandse zorgmedewerkers zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, zijn in totaal zo’n honderd meldingen gedaan van bijwerkingen van het vaccin van BioNTech/Pfizer. In twee gevallen kregen mensen na toediening van het vaccin een ernstige allergische reactie, melden bijwerkingencentrum Lareb en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Beide patiënten zijn „snel en adequaat behandeld en hersteld”.