‘Frans Timmermans niet in voor lijsttrekkerschap PvdA’

Frans Timmermans is niet beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van de PvdA. Officieel geeft de huidige eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie geen commentaar op het vertrek van partijleider Lodewijk Asscher vanwege de toeslagenaffaire, maar ingewijden in Brussel zeggen dat Timmermans zijn hoge positie in het dagelijks EU-bestuur niet wil opgeven. Dat zou noch in het belang van Nederland, noch voor dat van de PvdA zijn, klinkt het.