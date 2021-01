Werkloze dijk in Hedwigepolder wordt proefobject tegen lekken

Waterschap Hollandse Delta gaat in de Hedwigepolder een proef doen om de sterkte van dijken met een ondergrond van zand nader te onderzoeken. Gekeken wordt of dijken met zogeheten getijdenzand aan de voet beter bestand zijn tegen het ontstaan van lekken dan dijken met rivierzand. Voor de proef is 5 miljoen euro uitgetrokken en de resultaten dienen in 2022 beschikbaar te zijn.