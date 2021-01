OM: vier jaar gevangenisstraf voor dodelijke straatrace

Vier jaar gevangenisstraf voor het doodrijden van een invalide vrouw in een zogeheten handbike in Vlissingen. Dat eiste het Openbaar Ministerie dinsdag voor de rechtbank in Middelburg tegen de 28-jarige A.K. Volgens het OM nam K. onder invloed van cannabis op 10 juni 2020 met de bestuurder van een andere auto deel aan een straatrace.